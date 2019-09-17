В Японском море пограничники задержали более 80 браконьеров из КНДР

Сотрудники пограничной службы задержали более 80 граждан КНДР, которые на двух рыболовных шхунах занимались браконьерством в Японском море.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, экипаж одной из шхун совершил вооружённое нападение на российских пограничников.