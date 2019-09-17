Происшествия

В Японском море пограничники задержали более 80 браконьеров из КНДР

17.09.2019 21:50

Сотрудники пограничной службы задержали более 80 граждан КНДР, которые на двух рыболовных шхунах занимались браконьерством в Японском море.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, экипаж одной из шхун совершил вооружённое нападение на российских пограничников.

«Принятыми мерами противоправная деятельность выявленных в районе банки Кито-Ямато в Японском море, исключительной экономической зоне Российской Федерации, северокорейких браконьеров пресечена», — заявили в ФСБ.

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