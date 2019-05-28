В Японии неизвестный напал с ножом на школьников, есть жертвы

Полиция подтвердила гибель двух человек, раненных в ходе нападения неизвестного с ножом в японском городе Кавасаки, пишет «Интерфакс».

Инцидент произошёл около 7:45 утра (1:45 мск) возле станции Ноборито в городе Кавасаки.

Полиция подтвердила, что в общей сложности 18 человек были ранены в результате нападения человека с ножом, 16 из них школьницы начальных классов в возрасте от 6 до 7 лет. Позже одна из учениц скончалась от полученных ранений. Вторым погибшим стал 30-летний мужчина, предположительно отец одной из школьниц.

Нападавший был задержан. По словам офицера полиции, мужчина также ударил себя ножом в шею и позже скончался. На месте происшествия были обнаружены два ножа.