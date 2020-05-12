В ЯНАО вахтовики «Новатэка» вышли на митинг из-за того, что их не отпускают домой

В посёлке Сабетта ЯНАО, где идёт строительство завода ПАО «Новатэк» по производству сжиженного природного газа, вахтовики компании «Велесстрой» (подрядчик «Ямал СПГ») вышли с протестом к зданию административно-бытового комплекса (АБК) организации.

Как пишет «Коммерсантъ-Урал», они потребовали у руководства отправить их домой после двух отрицательных тестов на коронавирус и двухнедельного карантина.

«Мы должны были поехать домой несколько дней назад, однако нас не отпускают. Все меры соблюдены, мы здоровы, непонятно, почему нас продолжают удерживать», — цитирует издание рабочих.

По данным оперативного штаба ЯНАО по борьбе с коронавирусом, выезды здоровых вахтовиков из Сабетты осуществляются в соответствии с графиком, разработанным организацией, окружным правительством и оперативным штабом. На сегодняшний день было организовано несколько отправлений работников до дома: 28 апреля Сабетту покинули 98 вахтовиков, 29 апреля — 214 человек, 8 мая — 407 граждан.