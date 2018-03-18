В якутском посёлке избиратели не могут проголосовать из-за вброса бюллетеней

18.03.2018 11:22

В Депутатском посёлке республики Саха обнаружен вброс бюллетеней членом комиссии, нарушение зафиксировано на видео.

«В Депутатском посёлке республики Саха настолько внаглую вбрасывают бюллетени, что избиратели даже не могут проголосовать», пишет «МБХ Медиа».

Уточняется, что нарушение обнаружено на УИК № 617. 

«Член комиссии вместе с охранником вбрасывают огромное количество бюллетеней. Люди даже не могут подойти и проголосовать из-за вбрасывальщика», сообщает в Twitter пользователь Выборная Навка.

Copyright