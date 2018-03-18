В якутском посёлке избиратели не могут проголосовать из-за вброса бюллетеней

В Депутатском посёлке республики Саха обнаружен вброс бюллетеней членом комиссии, нарушение зафиксировано на видео.

«В Депутатском посёлке республики Саха настолько внаглую вбрасывают бюллетени, что избиратели даже не могут проголосовать», — пишет «МБХ Медиа».

Уточняется, что нарушение обнаружено на УИК № 617.

УИК 617. Республика Саха. Поселок Депутатский. Член комиссии вместе с охранником вбрасывают огромное количество бюллетеней. Люди даже не могут подойти и проголосовать из-за вбрасывальщика. pic.twitter.com/CQIOnbS7py — Выборная Навка (@Gulay_Pole) 18 марта 2018 г.