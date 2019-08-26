В Якутске полицейский после получения табельного оружия скрылся в неизвестном направлении

В Якутске разыскивают сотрудника транспортной полиции, который скрылся с оружием, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет портал FlashSiberia.ru.

Инцидент произошёл сегодня утром, сотрудник получил служебный пистолет Макарова и два магазина с патронами к нему. После этого он скрылся. По словам источника, перед этим полицейский добрался до дома и переоделся.

В настоящее время ведётся поиск полицейского, ориентировки направлены в ближайшие с Якутском населённые пункты. Официального подтверждения данной информации пока нет.