В Якутске мужчина упал в вентиляционную шахту, пытаясь достать валенки, которые он туда уронил

Житель Якутска уронил валенки в вентиляционное отверстие многоэтажного дома, а когда полез их доставать, провалился в шахту с высоты 10-го этажа. В ночь на 8 декабря соседи услышали крик о помощи, доносившийся из стены на первом этаже, и вызвали спасателей.

Как пишет местное издание «ЯСИА» со ссылкой на пресс-службу республиканской службы спасения, мужчина пролетел по вентиляции порядка 28 метров. Он застрял вниз головой в районе первого этажа. Спасатели считают, что якутянина спасло то, что вентиляционная шахта сужается книзу, из-за чего замедлилась скорость падения, также приземление смягчили валенки.

Спасатели извлекли мужчину из стены и передали работникам скорой помощи.