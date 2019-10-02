В Якутии суд приговорил к условному сроку силовика, который похитил и избил филиппинку

Верховный суд Якутии по результатам рассмотрения апелляции приговорил бывшего начальника отдела по борьбе с коррупцией МВД РФ «Якутское» Александра Левадного к 6,5 годам колонии условно за похищение и избиение уборщицы-филиппинки, сообщает «Якутия.Инфо».

По информации следствия, филиппинка Ракель Фаброз работала в клининговой компании, которой руководила супруга Левадного. Ей не платили зарплату, поэтому она уволилась. Александр Левадный вместе с женой разыскали уборщицу, похитили с нового места работы и привезли в квартиру, где стали удерживать и избивать. Через несколько дней иностранке удалось сбежать.

По факту похищения человека было возбуждено уголовное дело, полицейского уволили со службы. В июле 2019 года Якутский городской суд приговор силовика к пяти годам условного лишения свободы, его супругу — к четырём годам условно. На этот вердикт была подана апелляция. Верховный суд Якутии увеличил условные сроки и обязал супругов также возместить филиппинке моральный вред.