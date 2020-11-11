В Якутии стартовали испытания лекарства от коронавируса из ягеля и коры берёзы

В Якутске начался второй этап клинических испытаний препарата «Бетукладин», содержащего ягель и кору берёзы и предназначенного для лечения и профилактики коронавируса, а также для реабилитации больных, перенёсших COVID-19 в тяжёлой форме, со ссылкой на главного научного сотрудника Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Бориса Кершенгольца пишет ТАСС.

По его словам, якутские медики получили около 6,4 тысячи доз лекарства для испытания, до этого препарат давали медикам и пациентам в республиканской больнице № 2. Во время проходивших в августе испытаний из 33 медработников из «красной зоны», принимавших препарат, коронавирусом заболел только один, «причём в очень лёгкой форме». В контрольной группе, не принимавшей препарат, заразились более 10%. Разработчики утверждают, что их препарат обладает иммуномодулирующим действием и при этом «ингибирует аутоиммунные процессы», препятствуя возникновению острого респираторного дистресс-синдрома, часто приводящего к смерти.

Вторая фаза испытаний продлится около месяца. Разработчики хотят подготовить документы для регистрации препарата в качестве биоактивной добавки при борьбе с пандемией к концу года.