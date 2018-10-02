В Якутии пожарные объявили голодовку из-за ужасных условий работы

14 пожарных микрорайона Кангалассы в Якутске объявили о начале голодовки, сообщает «Дождь».

В числе причин недовольства спасателей — отвратительные условия работы, проблемы с ремонтом машин и нехватка запчастей, отсутствие нормальной экипировки, а также несоблюдение пункта об оплате переработок. Все эти претензии пожарные неоднократно озвучивали ранее.

«Руководство обещало решить эти вопросы, но пока всё только на уровне обещаний. Ждём ответа», — рассказал один из участников протестной акции.

Он показал, какие каски и сапоги выдают спасателям: тонкие, непригодные для работы в условиях экстремально низких температур, которые характерны для Якутии.

Полгода назад спасатели уже устраивали голодовку, но протокол, подписанный тогда, чтобы заглушить протест пожарных, по их словам, не соблюдается. Потолки по-прежнему протекают, всюду плесень, из-за сырости в негодность пришла даже комната, которую бойцы части отремонтировали за свой счёт.

Сообщается, что профильный комитет обвинил спасателей в подрывной деятельности, а пожарные из других частей в открытом письме осудили коллег, когда те ещё только планировали голодовку.