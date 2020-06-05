В выходные жителей Нижнего Тагила ждёт жара

В ближайшие выходные жителей Нижнего Тагила ожидает летняя жара. В субботу, 6 июня, столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов, в воскресенье — до 27 градусов выше нуля. В ночное время воздух будет прогреваться до плюс 9 градусов. Осадков не предвидится. Ветер ожидается преимущественно южный и юго-восточный. В начале следующей недели столбики термометров будут подниматься уже до плюс 28 градусов.

Жара в эти выходные ожидается не во всей Свердловской области. В низинах температура воздуха ночью, по данным Уральского гидрометцентра, будет опускаться до нуля градусов. В среднем по региону столбики термометров будут держаться в дневное время на уровне 21–28 градусов выше нуля. Ветер на большинстве территорий прогнозируется южный с порывами до 13 м/с.