В выходные жителей Нижнего Тагила ждут дожди и резкое похолодание

Синоптики обещают тагильчанам в ближайшие выходные небольшие дожди и похолодание до плюс 10 градусов. В субботу, 30 мая, столбики термометров будут подниматься ещё до 22 градусов выше нуля, но уже в ночь на воскресенье они опустятся до 7 градусов. В последний день весны прогнозируется 8–10 градусов. Ветер будет дуть преимущественно западный и северо-восточный.

На юге Свердловской области воздух прогреется в дневное время 30 мая до 23 градусов выше нуля, 31 мая — до 19 градусов. В горах ожидается плюс 14 градусов. На севере в ночное время возможны заморозки, столбики термометров опустятся до плюс одного градуса. Уральский гидрометцентр предупреждает жителей региона о грозах и дождях, а также северо-западном и юго-западном ветре с порывами до 15 м/с.