В выходные в Свердловскую область вернутся морозы

В эти выходные в Свердловскую область вернётся зима. На севере области ожидается похолодание до –20 градусов, отмечают синоптики Уральского гидрометцентра. В Нижнем Тагиле пока будет тепло, похолодание придёт в ночь на 6 декабря.

В Нижнем Тагиле в субботу, 4 декабря, днём ожидается дождь со снегом и до +3 градусов, ночью — до +1 градуса. В воскресенье, 5 декабря, днём воздух прогреется до +1, возможен небольшой снег, а ночью столбики термометров опустятся до –13 градусов.

В понедельник, 6 декабря, в светлое время суток синоптики обещают –13 градусов, в тёмное — до –15 градусов. Во вторник, 7 декабря, днём будет немного теплее — до –11 градусов, а ночью похолодает до –15.

Всю неделю на дорогах возможна гололедица. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, возможны порывы до 15–18 м/с.