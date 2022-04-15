В выходные в Свердловской области похолодает и пройдут дожди со снегом

На Средний Урал в выходные придёт похолодание, местами возможны дожди со снегом. Синоптики Уральского гидрометцентра прогнозируют низкие дневные температуры и изменение направления ветра из-за циклона.

В субботу, 16 апреля, в Свердловской области ожидается мокрый снег. Температура воздуха днём будет варьироваться от 6 до 11 градусов тепла. Ночью ветер сменится на северо-западный и ощутимо похолодает — до –4°C.

В воскресенье, 17 апреля, синоптики обещают переменную облачность и температуру воздуха днём от +5°C до +10°C, ночью столбик термометра будет колебаться от 0°C до –5°C.

В понедельник, по предварительным прогнозам, значительного повышения дневных температур не ожидается, но возможно прояснение.

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