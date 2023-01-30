В выходные в Нижнем Тагиле водители ездили пьяные и без прав

За прошедшие выходные в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе в рамках мероприятия «Безопасная дорога» госавтоинспекторы выявили 23 грубых нарушения ПДД, сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

14 человек управляли автомобилем без прав, шестеро были пьяными за рулём, один отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Два водителя были повторно замечены в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и будут привлечены к уголовной ответственности.

Ещё одного пьяного водителя полицейские поймали сегодня утром во время рейда «Стоп-контроль» на улице Выйской. За вождение в нетрезвом виде нарушителям грозит лишение прав на срок до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей.