В выходные в Нижнем Тагиле потеплеет до минус двух градусов

В ближайшие выходные тагильчан ждёт повышение дневной температуры до минус 2 градусов и небольшой снег. Ночью столбики термометров опустятся максимум до минус 8 градусов. В субботу, 30 ноября, будет облачно с прояснениями. В первый день декабря ожидаются осадки. Ветер прогнозируется преимущественно южный.

На севере Свердловской области в ближайшие три дня температура воздуха в ночное время будет опускаться до минус 18 градусов, в дневное — до минус 11 градусов. К 1 декабря заметно потеплеет. На севере столбики термометров будут подниматься днём до минус 7–8 градусов, на юге — до минус 2–3. Уральский гидрометцентр прогнозирует переменную облачность и небольшой снег, а также юго-западный ветер с порывами до 14 м/с.