В выходные в Нижнем Тагиле и пригороде сгорели квартира и два частных дома

В Нижнем Тагиле и пригороде за минувший уикенд сгорело два частных дома и квартира в многоэтажном доме. 4 сентября около семи часов вечера на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме № 12 по улице Чайковского. В квартире на втором этаже горело домашнее имущество. Спасатели, прибывшие на место, эвакуировали из дома восемь человек, среди которых было два ребёнка. Как рассказали в отделе надзорной деятельности, по предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнём при курении владельца квартиры.

Ещё один пожар, в результате которого погибло четыре собаки, случился вечером 5 сентября. Возгорание произошло около 21:30 в частном жилом доме по улице Заречной.

«Незадолго до возникновения пожара хозяин дома пошёл в магазин, поставив на зарядку в комнате дома два телефона — новый и старый. Вернувшись через 10 минут, обратил внимание, что у дома толпятся мальчишки. Увидев его, ребята закричали, что в доме пожар. Пламя уже вырвалось из окна. Мужчина бросился в дом, надеясь хоть что-нибудь спасти, но уже не смог. В результате пожара в доме погибли четыре дворняги», — рассказали в отделе надзорной деятельности.

Предполагаемая причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. По этой же причине сгорел частный дом в коллективном саду № 4 НТМК «Капасиха», который владельцы использовали для постоянного проживания. По мнению собственников, причиной могли послужить перепады напряжения в электросети, которые случаются в коллективном саду часто.

«Пожар возник на 2-м этаже — там, где стоял холодильник. Незадолго до этого электороприбор неожиданно отключился. Хозяева дома попытались выяснить причину случившегося, но не успели. Загорелся пол, в считаные минуты огонь распространился по всему этажу, — добавили в ведомстве. — Мужчина и женщина успели взять документы и покинули горящее помещение. Соседи вызвали МЧС».

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1 БИС из-за удалённости водоисточника. К месту тушения пожара были направлены 4 единицы техники, 12 человек личного состава. В результате пожара пострадавших нет.