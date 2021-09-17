В выходные в Нижнем Тагиле будет прохладно и дождливо

В Свердловской области в эти выходные прогнозируют неблагоприятные метеоусловия с порывами ветра до 20 м/с. Местами в регионе пройдут дожди с мокрым снегом, сообщает главное управление МЧС России по Свердловской области.

В субботу, 18 сентября, в Нижнем Тагиле будет облачно, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днём составит +7 градусов, ночью — 0 градусов.

В воскресенье, 19 сентября, в городе похолодает. Днём столбики термометров опустятся до +5 градусов, ночью — до –1. Синоптики обещают облачную погоду с дождями.