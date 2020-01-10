В выходные синоптики обещают жителям Нижнего Тагила снег и минус 7 градусов

В ближайшие выходные синоптики обещают тагильчанам снег, юго-западный ветер и минус 7 градусов. В ночное время столбики термометров будут опускаться до минус 8 градусов, днём — подниматься до минус 6 градусов. К Старому Новому году, 13 января, немного потеплеет.

Даже на севере Свердловской области температура воздуха будет опускаться в ночное время лишь до минус 13 градусов в ближайшие три дня. На юге региона днём ожидается до минус 4 градусов, ночью — до минус 9–10. Свердловчан, по данным Уральского гидрометцентра, ждут также метели, изморозь и юго-западный ветер с порывами до 15 м/с.