В выходные на Вагонке перекроют дороги из-за соревнований велогонщиков 

В эти выходные, 28 и 29 мая, в Нижнем Тагиле пройдут чемпионат и первенство Свердловской области по велосипедному спорту. Движение транспорта во время соревнований будет ограничено оба дня.

В субботу, 28 мая, движение будет перекрыто по проспекту Вагоностроителей на участке от Восточного шоссе до улицы Зари. Также движение в этом месте ограничат и 29 мая, в воскресенье. Кроме проспекта Вагоностроителей, перекроют чётную сторону проспекта Дзержинского от улицы Академика Патона до Ленинградского проспекта. Также с полуночи на данных участках дорог будет запрещена парковка.

Перекрытие дорог 28 мая Перекрытие дорог 29 мая

Соревнования проходят в Нижнем Тагиле не первый год, на этот раз велосипедисты будут соревноваться в нескольких дисциплинах: «Шоссе индивидуальная гонка» и «Групповая гонка» для разных возрастных категорий.