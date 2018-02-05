В выходные на дорогах Нижнего Тагила пострадали три человека

За минувшие выходные на дорогах Нижнего Тагила пострадали три человека. Ещё в пятницу, 2 февраля, на пересечении улиц Пархоменко и Строителей у здания администрации Нижнего Тагила столкнулись три автомобиля: Ford Focus, Toyоta Corolla и ВАЗ-2114. По предварительным данным, 34-летний водитель Ford не предоставил преимущество другим участникам дорожного движения. В результате аварии незначительно пострадала 35-летняя водитель Toyоta.

В ночь на 3 февраля 23-летний водитель на Mitsubishi Outlander на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 50-летнего мужчину. ДТП произошло напротив дома № 75 на Ленинградском проспекте. Пострадавший получил травмы головы и перелом костей таза и голени.

Вечером 3 февраля 27-летняя водитель на Chevrolet klan при развороте не убедилась в безопасности манёвра и допустила столкновение с автомобилем Skoda Rapid. После оказания медицинской помощи женщина с перелом седалищной кости госпитализирована в ЦГБ № 3.