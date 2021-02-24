В выходные и праздничные дни в Нижнем Тагиле произошло 13 пожаров

В период с 20 по 24 февраля на территории Нижнего Тагила и пригорода произошло 13 пожаров. Всего за эти дни огонь уничтожил шесть бань, три автомобиля, четыре жилых дома и одну хозяйственную постройку.

По данным отдела надзорной деятельности МЧС, основной причиной возгорания в банях стали нарушения эксплуатации печного отопления, замыкание электропроводки, а также неправильное устройство печей и дымохода.

Два автомобиля загорелись из-за неисправности электропроводки в моторном отсеке. Один автомобиль сгорел из-за короткого замыкания в гараже.