В ВОЗ заявили о неготовности мира к распространению коронавируса

Власти Китая делают достаточно для борьбы с распространением нового коронавируса, однако другие страны «просто не готовы» сдержать возможную вспышку, со ссылкой на главу международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюса Эйволда пишет Business Insider.

Он подчеркнул, что страны должны предотвратить возможную пандемию — распространение нового коронавируса по всему миру, и «это должно быть решено быстро». По его словам, у стран, в которых нет такой системы эпиднадзора за болезнями, как в Китае, пострадавшем от вспышки атипичной пневмонии в 2002–2003 годах, могут возникнуть трудности.

«Сотни людей в Китае не заразились COVID-19 из-за этого агрессивного ответа», — отметил он.

По словам Эйволда, инструменты здравоохранения были старомодными, однако применялись они с «тщательностью и инновационным подходом, которого мы не видели за всю историю».

По его мнению, страны прилагают недостаточно усилий для подготовки к борьбе с новым вирусом из-за того, что успех Китая в борьбе с распространением COVID-19 вызвал у них «ложное чувство безопасности», цитирует его Noticias Repretel. В частности, им уже следовало бы обучить «сотни сотрудников отслеживать распространение болезни от человека к человеку», отметил Эйволд.

По подсчётам South China Morning Post, в материковом Китае новым коронавирусом заразились более 78 тысяч человек, 2,7 тысячи скончались от осложнений, вызванных им. В остальном мире инфицированы более 2,9 тысячи человек, умерли от инфекции 48. При этом почти 30 тысяч уже выздоровели.