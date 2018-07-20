В воскресенье в центре Нижнего Тагила будет запрещена парковка автомобилей

В воскресенье, 22 июля, с восьми часов утра будет запрещена парковка транспортных средств на стоянках перед КДК «Современник» и филиалом областного медицинского колледжа. Парковку запретят в связи с проведением III Фестиваля рыжих, главной площадкой которого станет площадь за «Современником». Сразу после окончания мероприятия ограничения будут сняты, сообщается на официальном сайте города.

22 июля в Нижнем Тагиле в третий раз пройдёт Фестиваль рыжих, организатором которого выступает Центр развития туризма Нижнего Тагила. В 13 часов от отеля Demidov Plaza начнётся парад рыжих вдоль «Тагильской лагуны». Гостей и участников парада ждёт развлекательная программа: благотворительный фестиваль ретроавтомобилей, спортивные и художественные площадки со сладкими призами, аквагрим, улица мастеров с интересными мастер-классами, квесты и игры для детей и взрослых, ростовые куклы, фотозона.

Также в рамках фестиваля на сцене за КДК «Современник» выступит популярная группа «Борис Грим и братья Грим». Начало концерта в 14 часов.