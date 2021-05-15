В воскресенье центр Нижнего Тагила будет закрыт для автомобилей с 7 утра

В Нижнем Тагиле 16 мая с 7:00 до 15:00 будет ограничено движение в центре. В этот день состоится VII благотворительный забег ЕВРАЗа «Дай пять!». 1500 спортсменов пробегут по проспектам Ленина и Строителей.
Рекомендуем автомобилистам заранее продумать пути объезда. Для движения транспорта будут закрыты:
— проспект Ленина на участке от здания № 1 до улицы Октябрьской Революции;
— проспект Мира от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;
— проспект Строителей от улицы Октябрьской Революции до улицы Пархоменко;
— улица Пархоменко от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;
— улица Вязовская от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса;
— улица Первомайская от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;
— улица Красноармейская от улицы Карла Маркса до улицы Уральской;
— улица Огаркова от улицы Карла Маркса до улицы Уральской.
Также с 00:00 16 мая до окончания спортивного мероприятия будет запрещена парковка транспортных средств на следующих улицах:
— по проспекту Ленина на участке от улицы Огаркова до проспекта Мира;
— по проспекту Мира на участке от проспекта Ленина до проспекта Строителей;
— по проспекту Строителей на участке от проспекта Мира до улицы Пархоменко;
— по улице Пархоменко на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова.
- Напомним, что каждый участник забега вносит пожертвование от 100 рублей. Компания ЕВРАЗ удвоит собранную сумму и направит её на поддержку адаптивных видов спорта для детей с ограниченными возможностями.
- В этом году из-за коронавирусных ограничений возле КДК «Современник» не будет активных площадок для болельщиков, зато будет большее количество санитайзеров и масок.