В Воронежской области совершено покушение на главу района, чиновник госпитализирован

В служебном автомобиле главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова утром 26 декабря произошёл взрыв, сообщают местные СМИ «Вести Воронеж», «TV Губерния» и «РИА Воронеж».

По данным СМИ, пострадавший при взрыве чиновник госпитализирован, однако сведения о его состоянии разнятся. Источники «Вести Воронеж» и «РИА Воронеж» утверждают, что его жизнь вне опасности, в то время как источник «TV Губерния» сообщает, что Фролов находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

«Пострадавший в больнице, угрозы жизни нет», — сообщили в администрации Рамонского района.

По данным «Вести Воронеж», взрыв произошёл в тот момент, когда начали прогревать двигатель стоящего возле дома Фролова автомобиля. Источники «РИА Воронеж» утверждают, что взрыв прогремел в тот момент, когда чиновник открыл дверь машины. Причина взрыва пока не установлена, рассматриваются такие версии, как взрыв бензина и покушение на жизнь чиновника.

«Совершено покушение. Глава района жив, но получил травмы», — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Николай Фролов занимает пост главы Рамонского муниципального района Воронежской области с февраля 2018 года.