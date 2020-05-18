В Воронеже волонтёр «Единой России» продала продукты, предназначенные для малоимущих

В Воронеже 22-летняя девушка — волонтёр «Единой России» попалась на продаже продуктовых наборов, которые предназначались для малоимущих семей, пострадавших из-за коронавируса, со ссылкой на главного специалиста отдела агитации и пропаганды регионального отделения партии Викторию Ватутину сообщают «Вести Воронеж».

Волонтёр торговала продуктами в чате жилого комплекса «Цветной бульвар» по низким ценам: 30 рублей она просила за сахар, 25 рублей — за конфеты, 40 рублей — за вафли и печенье, 100 рублей — за сыр и колбасу. Всего девушка украла семь продуктовых наборов и почти всё продала. Скриншот её сообщения опубликовали в паблике «Мой и твой Воронеж».

«Мы нашли её с помощью соседей, которым она писала. Попросили публично извиниться везде, где она торговала продуктовыми наборами. И вернуть их. Увы, большую часть она уже продала», — рассказала Виктория Ватутина.

Она добавила, что в полицию на девушку пока не заявляли, но сразу исключили из волонтёрского центра. В «Единой России» утверждают, что всем адресатам, до которых не доехали продуктовые наборы, уже оказали помощь. Ранее в партии заявляли, что «волонтёры не забирают себе то, что предназначено нуждающимся, и уж тем более не продают продукты, которые предназначены нуждающимся людям».