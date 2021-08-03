В Воронеже рассмотрят первое в России уголовное дело о договорном матче

В Воронеже суд рассмотрит первое в России уголовное дело о проведении договорного футбольного матча — между клубами «Чайка» (Ростовская область) и «Черноморец» (Краснодарский край), прошедшего в 2019 году в рамках первенства зоны «Юг» второго дивизиона ПФЛ, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

«Уголовное дело о проведении договорного футбольного матча между футбольными клубами "Чайка" и "Черноморец" (статья 184 УК РФ) будет рассматриваться в Железнодорожном районном суде города Воронежа», — говорится в сообщении.

В ходе следствия установлено, что перед матчем один из бывших руководителей «Чайки» вступил в сговор с главным тренером команды «Черноморец»: за умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерскому составу и игрокам соперника вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей.

Следствие считает, что тренер «Черноморца» убедил шестерых игроков своей команды отказаться от спортивной борьбы. Технический комитет Российского футбольного союза в ходе экспертизы пришёл к выводу, что футболисты лишь имитировали оборонительные действия, намеренно уступали соперникам в единоборствах и уклонялись от борьбы за мяч. В результате футболисты «Чайки» одержали победу со счётом 3:1.

Тренер и игроки находятся под подпиской о невыезде, максимальный срок по статье составляет 5 лет лишения свободы со штрафом до 100 тысяч рублей.