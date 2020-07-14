В Воронеже профессора-химика убили и пытались растворить в соляной кислоте

В Воронеже профессора химического факультета Воронежского госуниверситета Вячеслава Кузнецова, пропавшего в марте, нашли мертвым, его останки пытались растворить в соляной кислоте, сообщают «Вести. Воронеж».

По подозрению в убийстве арестованы двое мужчин — Александр Харламов и аспирант химфака Дмитрий Быковский, научным руководителем которого был Кузнецов. По версии следствия, Харламов от своего приятеля Быковского узнал, что у профессора есть сбережения, выяснил, когда около дома профессора меньше всего людей, а позже попросил знакомого снять жильё поблизости.

Профессора накачали хлороформом в собственной квартире, а когда он умер, тело перенесли на съёмное жильё, где расчленили, а потом уже останки отвезли домой к Харламову и погрузили в два контейнера с соляной кислотой. Со счетов погибшего злоумышленники сняли больше 1,5 млн рублей.

Александр Харламов при предъявлении обвинения в суде признал вину, объяснив поступок нуждой в деньгах. Дмитрий Быковский вину не признал.