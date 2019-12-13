В Воркуте школьница заперла вора в квартире и ушла на занятия

Полицейские в Воркуте задержали на месте преступления подозреваемого в попытке квартирной кражи, которого домой впустила восьмилетняя школьница, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По информации представителей ведомства, жительница Воркуты обратилась в полицию из-за того, что у неё в квартире находился незнакомый мужчина. Приехав туда, полицейские выяснили, что этот мужчина на улице подошёл к восьмилетней дочери заявительницы, которая направлялась в музыкальную школу, и представился другом её матери. Он заявил, что хочет сделать женщине сюрприз и дождаться её дома, после чего попросил ребёнка вернуться домой и пустить его в квартиру. Школьница выполнила его просьбу, после этого позвонила матери, рассказала о «сюрпризе» и ушла на занятия, закрыв мужчину в квартире.

Подозреваемого задержали, когда он складывал технику в пакет. Похитителем оказался 26-летний воркутинец, уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Против него возбудили дело о попытке кражи. Он мог вынести из квартиры ноутбуки, планшет, фотоаппарат, золотые изделия, коллекцию юбилейных монет, продукты, а возможная сумма ущерба составила бы более 37 тысяч рублей.