В Вологде суд присяжных оправдал мужчину, которого обвиняли в жестоком убийстве жены

В Вологде 29 ноября суд присяжных оправдал местного жителя Романа Крюкова, обвиняемого в жестоком убийстве супруги. В пользу невиновности подсудимого проголосовали все восемь заседателей.

Согласно материалам дела, вечером 27 февраля между Крюковым и его женой произошла бытовая ссора. Разъярённый мужчина избивал супругу на протяжении нескольких часов, утром следующего дня женщина скончалась от полученных травм.

«Крюков вооружился неустановленными твёрдыми тупыми и острыми с рубящими свойствами предметами, после чего, поочерёдно, используя указанные предметы в качестве оружия, нанёс ими, а также ногами и руками многочисленные удары и причинил иные травмирующие воздействия в область головы, шеи, туловища, а также по конечностям», — рассказали в объединённой пресс-службе вологодских судов.

После совершения преступления мужчина вынес тело жены на улицу и оставил его там.

Как пишет «Дождь», присяжные сочли, что следствие не доказало, что именно Крюков нанёс травмы женщине, поэтому они единогласно признали его невиновным.

Суд освободил мужчину из под стражи, 3 декабря будет вынесено окончательное решение по делу.