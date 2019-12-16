В Волгоградской области отстранили от работы педагога, отрезавшего челку школьнику

Учительницу русского языка Гульнару Мунтаеву из города Палласовка Волгоградской области отстранили от работы на время служебного расследования из-за её решения отрезать чёлку ученику восьмого класса, со ссылкой на директора школы № 2 Лидию Авдощенко пишет РИА Новости.

Директор рассказала, что учительница отрезала кончик чёлки своему ученику, когда тот подошёл к ней сдавать тетрадь. По словам директора, учительница обрезала школьнику самый конец — около полутора сантиметров — длинной пряди волос, которая свисала прямо на лицо 14-летнего подростка. После этого мальчик пошёл на другой урок, а затем домой, рассказала директор школы, а позже кто-то другой ему отрезал чёлку полностью, заявила директор школы.

Авдощенко также рассказала, что Мунтаева — классный руководитель восьмого класса, в котором учатся ребята с плохой успеваемостью. По словам директора, мальчик, которому обрезали чёлку, ни с кем не конфликтовал, был тихим и спокойным ребёнком из многодетной семьи. По её словам, родители мальчика от претензий к классному руководителю отказались.