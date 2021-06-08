В Волгоградской области неизвестный устроил стрельбу у школы, ранены двое подростков

Двое подростков получили огнестрельные ранения в результате стрельбы около школы в городе Волжском Волгоградской области, пишет РИА Новости.

Инцидент произошёл 8 июня в школе № 15 посёлка Краснооктябрьского. Пострадавшие — подростки 2005 и 2006 года рождения — сумели скрыться в школе, после чего им вызвали скорую и доставили в больницу. У одного из них ранение в ногу, у другого — в предплечье. Состояние здоровья учеников не вызывает опасений у медиков, отметили в областном комитете здравоохранения.

В настоящее время полиция ведёт поиски мужчины, который выстрелил по подросткам, предположительно, из пневматического оружия. Возможно, нападавший был пьян.

Источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщил, что среди основных версий рассматриваются стрельба из хулиганских побуждений или на почве бытового конфликта.