В Волгоградской области боец Росгвардии изнасиловал сослуживца водочной бутылкой

В городе Калач-на-Дону Волгоградской области в ночь на 1 июня боец Росгвардии изнасиловал водочной бутылкой своего сослуживца. Перед этим они вместе распивали спиртное на съёмной квартире. В результате у пострадавшего была диагностирована рваная рана прямой кишки, а в отношении агрессора завели уголовное дело.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на служебный протокол, когда младший сержант заснул после распития алкоголя, ефрейтор, «не осознавая своих действий», засунул сослуживцу в задний проход горлышко от водочной бутылки.

Наутро пострадавшему пришлось обратиться в волгоградскую городскую клиническую больницу № 25, откуда его госпитализировали в 413-й военный госпиталь Минобороны РФ.

Источник издания сообщил, что в настоящее время младший сержант находится в тяжёлом состоянии — у мужчины случился нервный срыв после того, как о случившемся узнали другие сослуживцы.

Доклад о ЧП поступил военному прокурору Волгоградского гарнизона и в военный следственный отдел СКР. Ефрейтор задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).