В волгоградском детдоме нашли ребёнка, которого родители семь лет считали умершим

В Волгограде судебные приставы потребовали от супружеской пары выплатить дому-интернату алименты за содержание их ребёнка, которого они семь лет считали умершим, со ссылкой на пресс-службу ФССП пишет «Российская газета».

По информации приставов, в 2011 году у жительницы Волгограда родился ослабленный ребёнок, который, по прогнозам врачей, должен был погибнуть в течение недели. От горя женщина впала в подавленное состояние и, посоветовавшись с мужем, написала отказ от сына и уехала домой. Через пять дней супруги решили, что всё же хотят забрать своего малыша, однако медики заявили, что ребёнка уже нет в живых.

В конце 2017 года судебный пристав получил документ о взыскании с супружеской пары алиментов в пользу дома-интерната на содержание ребёнка и начал разыскивать неплательщиков, долг которых за семь лет вырос до 230 тысяч рублей. Судебные приставы поехали по адресу, указанному в документе, однако не нашли должников. Тогда приставы арестовали деньги на лицевом счёте матери ребёнка.

На следующий день женщина пришла «с разборками», чтобы выяснить, почему её счет заблокирован. Приставы показали женщине документы о взыскании алиментов, и оказалось, что все эти семь лет супруги были уверены, что их ребёнка давно нет в живых.

«Взглянув на документы, родительница упала в обморок. А после приведения её в чувство выяснилось, что супружеская чета всё это время была в уверенности, что ребёнок умер!» — отмечают в ведомстве.

Родители обратились в суд с просьбой восстановить их родительские права, и в итоге «воскресший» ребёнок вернулся в семью. Исполнительное дело в отношении воссоединившейся семьи прекращено.