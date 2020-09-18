В Волчанске арестовали пьяного водителя Volkswagen, который насмерть сбил 15-летнюю девочку (ВИДЕО)

Водителя внедорожника Volkswagen Touareg, который насмерть сбил 15-летнюю девочку на улице Максима Горького в Волчанске, по ходатайству следователей Краснотурьинского следственного отдела СК России по Свердловской области заключили под стражу, сообщает пресс-служба ведомства.

«Следственным отделом по городу Краснотурьинску СК России по Свердловской области 42-летнему жителю города Волчанска предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, сопряжённое с оставлением места дорожно-транспортного происшествия). За указанное преступление действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет», — рассказали в СК.

По версии следствия, вечером 12 сентября обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулём автомашины-кроссовера, совершил наезд на 15-летнюю девушку, которая от полученных травм скончалась. С места ДТП обвиняемый скрылся, однако впоследствии был задержан.