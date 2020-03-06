В воинской части в Верхней Пышме посоветовали солдатам выходить на улицу в масках для глаз из-за коронавируса

В воинской части в Свердловской области раздали листовки с рекомендациями выходить на улицу в резиновых перчатках и защитных очках, чтобы избежать заражения коронавирусом, фото памятки опубликовала в Facebook журналист и медиадиректор компании «Иннопорт» Катя Нечаева. Она рассказала, что такие листовки раздали военнослужащим в военной части в Верхней Пышме.

Авторы листовки предлагают при выходе на улицу надевать фильтрующую маску, например медицинский респиратор, очки для пловцов или медицинские защитные очки и резиновые перчатки.

«Да, вы будете выглядеть и чувствовать себя смешно. Но у вас, скорее всего, будет последний смех, потому что ВЫ защищаете себя», — указано в памятке.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета им. Пирогова Владимир Никифоров назвал эти советы «глупыми», а листовку — «продуктом патологического творчества».

Всемирная организации здравоохранения для профилактики коронавируса рекомендует часто мыть руки, использовать спиртовые антисептики, стараться не приближаться ближе чем на один метр к чихающим или кашляющим людям, по возможности не трогать руками глаза, нос и рот, чихать в салфетку или в локоть и мыть руки каждый раз после чихания.