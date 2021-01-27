В военной части в Можайске обрушилась крыша, есть пострадавшие

В помещении в автопарке военной части в Можайске обрушилась крыша, во время ЧП пострадали пять военнослужащих-контрактников, со ссылкой на собственные источники пишет ТАСС.

По данным Mash, крыша обрушилась в курилке автопарка военной части № 52050. Трое из пяти пострадавших находятся в тяжёлом состоянии: у одного из них подозрение на перелом голеностопа, у другого — перелом рёбер, у третьего — переломы плеча и правого бедра.

«Крыша обрушилась из-за большого скопления снега на ней», — отметил источник агентства.

На месте работают экстренные службы, в Можайск выехали две бригады скорой.