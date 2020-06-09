В водоёмах Свердловской области за сутки утонули двое детей

В водоёмах Свердловской области за минувшие сутки утонули двое детей. Как рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР, 8 июня в Богдановиче в реке Кунара во время купания погибла 6-летняя девочка, а в посёлке Мартюш в безымянном водоёме утонул 7-летний мальчик.

«По фактам случившегося проводятся доследственные проверки. В рамках проверочных мероприятий опрашиваются родственники и знакомые погибших детей, непосредственные очевидцы случившегося. Для определения точных причин смерти детей проводятся судебно-медицинские экспертизы», — добавили в ведомстве.

Как пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на данные МЧС, с начала купального сезона на водоёмах Свердловской области погибли 11 человек, в том числе двое детей.