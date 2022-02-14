В «Водоканале-НТ» разъяснили новые правила передачи показателей приборов учёта

С 1 января в связи с расторжением договора ООО УК «Тагил Строй» жители Тагилстроя перешли на прямые договоры с ООО «Водоканал-НТ». В феврале абоненты стали получать дополнительные квитанции от «Водоканала». Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, теперь показания холодной и горячей воды необходимо передавать в ООО «Водоканал-НТ» с 10-го по 15-е число расчётного месяца. Показания горячей воды необходимо передавать для расчёта за водоотведение (канализацию).

Сделать это можно тремя способами: на автоответчик 8 (3435) 23-07-08, на электронный адрес pu@voda-nt.ru, или в личном кабинете на сайте www.voda-nt.ru/pokazaniya.

Также установлены боксы для сбора показаний индивидуальных приборов учёта ХВС и ГВС по адресам: улица Пархоменко, 132, улица Циолковского, 7, улица Заводская, 93, улица Красноармейская, 45а, улица Захарова, 5а.

Для жителей Тагилстроя боксы для сбора показаний установлены по адресам: улица Индивидуальная, 7 (ЖЭУ), улица Гвардейская, 45а (ООО УК «Дом Гарант»), улица Попова, 27 (ЖЭУ), улица Техническая, 7 (ООО УК «Тагил Строй»), улица Землячки, 49 (ЖЭУ).

В ООО «Водоканал-НТ» напоминают: если вы хотите предоставить сканы или фото документов на приборы учёта, справки о прописке, документы о смене собственника или написать заявление относительно расчётов, то действует электронная почта ipu@voda-nt.ru.