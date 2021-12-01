В «Водоканале-НТ» предупредили о возможном ухудшении качества холодной воды из-за ремонта Черноисточинского гидроузла

До марта 2022 года холодная вода, поступающая в дома тагильчан в Дзержинском и Тагилстроевском районах, может иметь отклонения по нормативам качества. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе «Водоканала-НТ», это связано с ремонтом отстойников и камер реакции на Черноисточинском гидроузле.

«В отстойниках происходит хлопьеобразование при добавлении коагулянта, что способствует связыванию взвешенных частиц и осаждению, и впоследствии чистая вода без примесей идёт на скорые фильтры. В камерах реакции идёт первоначальное хлопьеобразование при смешивании коагулянта с исходной водой. Так как изначальный процесс проходит не в камерах реакции ввиду их переполненности осадком, реакция идёт в отстойниках, а в отстойниках уже должно идти осаждение связанных веществ. В результате идёт вынос взвешенных частиц в скорые фильтры, которые забиваются, и в итоге ухудшается качество воды», — пояснил заместитель директора по производству ООО «Водоканал-НТ» Руслан Кондаков.

По мнению специалистов, зима — наиболее благоприятное время для проведения подобных работ, поскольку все взвешенные вещества в водохранилище оседают на дне. При этом в компании отметили, что возможные отклонения качества питьевой воды согласованы с «Роспотребнадзором». «Водоканал-НТ» рекомендует тагильчанам кипятить водопроводную воду перед употреблением.