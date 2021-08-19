В «Водоканале-НТ» назвали причину масштабной аварии, из-за которой весь Дзержинский район Нижнего Тагила на несколько часов остался без холодной воды

Вечером 18 августа на магистральных сетях ООО «Водоканал-НТ» произошла авария, из-за которой без холодного водоснабжения остался Дзержинский район Нижнего Тагила. Коммунальная авария затронула сотни жилых домов с десятками тысяч жителей.

Как сообщили АН «Между строк» в «Водоканале-НТ», ЧП произошло по вине подрядчика одного из градообразующих предприятий, который проводил работы без уведомления ресурсников.

«Компания “Монолит-Строй” проводила работы по замене агрегатов на одном из узлов без вызова представителей “Водоканала-НТ”. При попытке демонтировать перекрытие камеры они уронили плиту на магистральный водовод, что и привело к его повреждению и аварии. Для проведения восстановительных работ пришлось остановить подачу, поэтому весь Дзержинский район остался без холодной воды», — пояснили в «Водоканале-НТ».

На место выезжал замглавы Нижнего Тагила по горхозяйству Егор Копысов, чтобы оценить масштаб аварии.

В компании уточнили, что авария зафиксирована в 16:30, работы по восстановлению закончились в 21:30. К полуночи сотрудники «Водоканала-НТ» закончили заполнение водоводов и запустили водоснабжение в Дзержинском районе.

Сейчас юристы ресурсоснабжающей организации готовят претензии в адрес виновника аварии.