В весенние праздники в Нижнем Тагиле будет по-зимнему морозно  

Вторая неделя весны будет морозной. По ночам температура воздуха может опускаться до –28°C.

Сегодня, 7 марта, синоптики прогнозируют прохладную и облачную погоду, до –13°C днём. Ночью ощутимо похолодает — до –26°C.

8 марта, в Международный женский день, ожидается облачная погода, возможен небольшой снег. Температура воздуха днём не поднимется выше –12°C, а ночью термометр может показывать значения вплоть до –28°C. В среду, 9 марта, переменная облачность, возможен небольшой снег и –12°C в светлое время суток. Ночью похолодает до –18°C и пройдёт небольшой снег.

10 марта, в четверг, синоптики прогнозируют переменную облачность и –12°C днём, –24°C ночью. Пятница, 11 марта, порадует тагильчан облачной погодой без осадков и температурой воздуха днём –11°C. Ночью ожидается –21°C.

В субботу, 12 марта, днём ожидается облачная погода и небольшой снег, столбики термометров поднимутся до –8°C. Ночью возможен снег, температура воздуха составит –14°C. В воскресенье, 13 марта, дневные температуры приблизятся к отметке –1°C.