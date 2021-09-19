В Верхотурье сгорел торговый центр (ВИДЕО)

В ночь на 18 сентября в Верхотурье сгорело здание местного торгового центра «Династия». Возгорание произошло на улице Свободы. На площади 762 квадратных метра горела кровля административного здания.

«В тушении пожара были задействованы шесть единиц техники, 17 человек личного состава. В 01:38 огонь локализован, в 02:58 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:20. Причина возгорания устанавливается», — сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.