В Верхотурье 16-летний водитель устроил ДТП, в котором погиб вместе с 12-летней пассажиркой

Днём 26 июля на трассе Прокопьевская Салда — Пия в районе Верхотурья в ДТП погибли 12-летняя девочка и 16-летний подросток. Школьник, управляя отечественной легковушкой, не справился с движением, выехал на встречную полосу и столкнулся с лесовозом «Урал».

Сотрудниками ГИБДД установлено, что автомобиль ВАЗ был снят с регистрационного учёта в 2021 году. 16-летний сын хозяина автомобиля гостил у бабушки и знал, где находятся ключи от отцовского авто. Родители мальчика живут в Верхотурье и не подозревали о том, что их сын поехал кататься с друзьями. Бабушка погибшего мальчика ничего пояснить не смогла.

В пресс-службе ГИБДД по Свердловской области сообщили, что водитель и две пассажирки легковушки не были пристёгнуты ремнями безопасности. 12-летняя девочка сидела на заднем пассажирском сиденье слева, а её 14-летняя сестра — справа. 14-летнюю девочку с многочисленными травмами увезли в больницу. Семья сестёр проживает в Прокопьевской Салде, и родители были не в курсе их местонахождения.

Также полиция установила, что водителем лесовоза «Урал», в который въехал подросток, оказался 57-летний мужчина. Его стаж вождения — 29 лет, за это время к административной ответственности он не привлекался. На момент аварии был трезв. Мужчина объяснил инспекторам, что на его полосу автомобиль выехал внезапно, столкновения избежать не удалось.

Госавтоинспекция напоминает, что родителям необходимо контролировать досуг своих детей и ограничивать доступ к ключам от транспортных средств.