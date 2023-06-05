В Верхней Сысерти погиб бывший глава Свердловской ГИБДД Юрий Дёмин

4 июня около 15:20 в посёлке Верхняя Сысерть погиб бывший начальник УГИБДД по Свердловской области Юрий Дёмин. Трагедия произошла на даче экс-силовика. Он получил смертельные травмы, упав со строительных лесов с высоты второго этажа, сообщил глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

«С учётом современных технологий многие СМИ, узнав об этом ЧП, спрашивают у меня, не является ли эта новость информационной “уткой”. К большому сожалению, это правда. За многолетнюю карьеру полицейского Юрий Алексеевич награждён большим количеством ведомственных наград, в том числе медалью “За безупречную службу” 2-й степени. По поручению начальника ГУ МВД области генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова от всего гарнизона, Совета ветеранов и Общественного совета выражаю искренние соболезнования родным и близким Юрия Алексеевича. Он всегда был принципиальным человеком в вопросах борьбы с преступностью и в вопросах защиты прав законопослушных участников дорожного движения. Вечная ему память», — сказал Валерий Горелых.

В следственном отделе начали проверку по факту трагедии. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

«Информация о смерти Юрия Дёмина поступила в правоохранительные органы днём 4 июня, по этому факту сотрудники СК по Сысерти начали проверку. Установлено, что его смерть наступила при падении с высоты. Следователи осматривают место происшествия», — говорится в сообщении.

Юрию Дёмину было 62 года. УГИБДД по Свердловской области он возглавлял 13 лет, с 2005 по апрель 2018 года. До этого руководил отделом ГИБДД в Екатеринбурге. После завершения службы в МВД работал заместителем директора по режиму и охране в Уральской горно-металлургической компании (УГМК), а затем трудился на «УЗТМ-КАРТЭКС».