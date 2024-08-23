В Верхней Салде жестоко убили 59-летнего рабочего ВСМПО-Ависма из-за 600 тысяч рублей 

В Верхней Салде жестоко расправились с 59-летним рабочим ВСМПО-Ависма. Мужчина исчез 25 июля, знакомые сообщали, что в последний раз видели его на работе. Как сообщает Е1, спустя несколько дней его нашли мёртвым.

«Игоря убили. Уже были похороны. Среди подозреваемых два парня и две девушки. Убийство организовала одна из девок, мать двоих детей. Преступление готовили заранее. Дождались, когда придёт с работы, и задушили. Вывезли тело в старом холодильнике. И всё это ради того, чтобы не возвращать 600 тысяч рублей, которые они у него украли», — объяснила родственница изданию Е1.

Предполагаемых преступников обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений (пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Все трое сейчас находятся под стражей, двое участников пытаются обжаловать постановления суда об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. В компании могла быть ещё одна девушка, но она пока на свободе: участники преступной группы утверждают, что она не знала о коварном умысле и должна была лишь охмурять заводчанина «в самом начале, когда думали, как его обокрасть».

В свердловском управлении СК от комментариев воздержались.

По информации источника АН «Между строк», мужчину расчленили и вывезли в деревню Никитино. Одна из девушек работала крановщицей на том же металлургическом предприятии. Её задержали на рабочем месте.