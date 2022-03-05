В Верхней Салде задержали наркомана-рецидивиста из Нижнего Тагила

В Верхней Салде полицейские задержали ранее судимого 26-летнего тагильчанина, который подозрительно себя вёл. При себе мужчина имел свёрток с наркотическим веществом, рассказали в пресс-группе МО МВД России «Верхнесалдинский».

Сотрудники ГИБДД в ходе патрулирования городских улиц заметили молодого человека, который долгое время копал снег в районе автозаправки на улице Карла Маркса в Верхней Салде. Мужчину задержали полицейские уголовного розыска, им оказался 26-летний тагильчанин, который приехал к девушке. В ходе досмотра у него был обнаружен свёрток с 50 граммами синтетического наркотического вещества. Как установили правоохранители, мужчина ранее был судим за аналогичные преступления и нигде не работает.

В отношении тагильчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.