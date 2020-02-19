В Верхней Салде виновнику смертельного ДТП вынесли приговор

Верхнесалдинский райсуд вынес приговор в отношении 33-летнего местного жителя, который обвинялся в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. По версии прокуратуры, 27 июня 2019 года около 9:30 подсудимый на Daewoo Nexia в районе деревни Северной начал обгон впереди двигающегося автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе, выехал на полосу встречного движения, а затем и на обочину, где сбил 63-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице Верхней Салды.

Вину в совершении преступления подсудимый признал в полном объёме. Суд назначил водителю наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением водительских прав на 3 года.