В Верхней Салде вернули масочный режим

В Верхней Салде возобновили масочный режим из-за повышения порогового уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом на 4%. Как сообщает портал «ВСалде», с целью ограничения эпидемического распространения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Верхнесалдинском городском округе введены дополнительные санитарно‑противоэпидемические мероприятия. В частности, ношение одноразовых медицинских масок взрослым населением в медицинских организациях, организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оздоровительных организациях и организациях социальной защиты.

По данным мониторинга циркуляции респираторных вирусов, проводимого Нижнетагильским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», на территории Горнозаводского округа у больных ОРВИ и гриппом выявлены SARS‑COV‑2 и риновирусы.

По сведениям Роспотребнадзора, на территории Верхней Салды общее число лабораторно подтверждённых случаев COVID‑19 — 6112.