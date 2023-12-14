В Верхней Салде утвердили проект кремниевого завода в «Титановой долине» 

Росприроднадзор утвердил положительное заключение государственной экологической экспертизы проекта строительства кремниевого завода компании «Силарус» на площадке особой экономической зоны «Титановая долина» в Верхней Салде. Несмотря на протесты жителей города, начать реализацию проекта планируют в 2024 году, сообщает департамент информполитики региона.

«Приказом Росприроднадзора № 3157/ГЭЭ от 04.12.2023 утверждено положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации “Завод по производству технического кремния”, устанавливающее соответствие объекта госэкспертизы предъявляемым требованиям законодательства, заявитель — ООО “Силарус”», — сказано в документе.

Напомним, что первые слушания по строительству в «Титановой долине» кремниевого завода проходили в октябре 2022 года в здании городской администрации. В зал, вмещающий всего 100 человек, смогли попасть далеко не все желающие высказать своё мнение. Неравнодушные к данной ситуации местные жители, оказавшиеся вне помещения, собрались на улице возле здания мэрии и устроили стихийную акцию протеста. После чего несколько человек были задержаны полицией, впоследствии их оштрафовали. Горожане обратились в городской суд с иском об отмене результатов слушаний. Изначально он был отклонён, но областной суд вернул дело на новое рассмотрение.

В результате жителям Верхней Салды удалось оспорить результаты общественных слушаний по вопросу строительства кремниевого завода в «Титановой долине». Коллективный иск составили порядка 50 человек. Верхнесалдинский районный суд частично удовлетворил их требования. Так, результаты общественных слушаний, оформленных протоколом общественных обсуждений, предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду завода по производству технического кремния, проведённых с 29 сентября по 30 октября 2022 года, признали недействительными в городском суде.



Строительство завода лоббирует ООО «Силарус» — структура АО ГК «Титан», принадлежащего экс-депутату Госдумы от «Единой России» омскому бизнесмену Михаилу Сутягинскому. Ранее «Титан» пытался построить этот завод в Омске, Новоуральске и Златоусте, но везде наталкивался на массовые протесты местных жителей. Из-за возмущения горожан свердловский омбудсмен по правам человека Татьяна Мерзлякова инициировала независимую экспертизу.

В то же время её результаты не были приняты активистами. По их мнению, не было предоставлено никаких точных сведений о воздействии проекта на окружающую среду. Итоги экспертизы были озвучены как положительные, но сами документы представлены не были.